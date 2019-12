En el escrito que fue divulgado en las redes sociales por el periodista Ángel de Brito se instruye actuaciones con la Fiscalía Contravencional y de Faltas Nº 14 del Dr. Paulo Horacio Gaspani.

Si bien el documento no hace referencia a quién está dirigida la denuncia, la misma sería contra Macarena Herrera, la novia de Alex. Al parecer, la joven la habría agredido, desatando así una violenta discusión discusión entre el "Pájaro" y "El Emperador", que fue registrada en un video que luego hizo viral.

Según contaron en Pamela a la tarde, Claudio Paul echó a sus hijos de los respectivos departamentos del Faena de Puerto Madero en los que viven, y fue eso lo que desató la terrible pelea.

La misma Macarena relacó como se dio la situación. “La verdad es que me crucé a Sofía cuando subía al ascensor y ella bajaba. Me dejé llevar por mis impulsos y le dije ‘put… drogadicta, me das asco’. Es lo único que le dije, listo. En el Faena hay cámaras. En ese momento también estaba Charlotte y un hombre de seguridad”, dijo.

“Yo subí al departamento con Char y fue una chiquilinada, nos reímos de esto. No pasó nada más”, señaló restándole importancia al episodio.

“No me interesa que Sofía diga que le tiré el auto para pisarla o que le mandé gente para amenazarla de muerte. Obvio que no me cae bien esta chica y no me gusta que siempre miente y filtre mentiras a la prensa con el único fin de dañar a Char, Alex y Mariana, que son parte de mi familia y los voy a defender siempre. Pero inventar esto y hacer falsas denuncias me parece regrave. No es que odio a la piba y no soy tonta como para hacer algo que me perjudique tanto. ¿Cómo voy a tirarle el auto para pisarla?", añadió.

"Si fuera verdad, tendría que haber hecho las denuncias en el momento, no después de que nos cruzamos en el ascensor y le dije drogadicta. Es todo mentira. Acá las únicas víctimas son Alex, Charlotte y Mariana”, concluyó.

En la grabación capturada por uno de los testigos del lugar, el ex futbolista de Boca Juniors y River Plate le grita a su hijo pidiéndole que su pareja “cierre el cu...”, mientras que él le contesta que quien tiene que hacer eso es él.

