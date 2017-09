A través de su cuenta en Twitter, el influyente empresario de e-commerce lanzó su pronóstico ante un eventual cambio en las reglas de juego en el mercado laboral argentino. "Viendo la reforma laboral brasilera, Argentina puede: imitarla, salirse del Mercosur o resignarse a perder millones de empleos a Brasil".

El mensaje de Galperín rápidamente se viralizó en las redes sociales poniendo en agenda un tema que los empresarios locales miran de cerca: la decisión del Gobierno de avanzar con una reforma laboral para después de las elecciones.

Viendo la reforma laboral Brasilera, Argentina puede 1) imitarla 2) salirse del Mercosur 3) resignarse a perder millones de empleos a Brasil.

Embed Viendo la reforma laboral Brasilera, Argentina puede 1) imitarla 2) salirse del Mercosur 3) resignarse a perder millones de empleos a Brasil — Marcos Galperin (@marcos_galperin) 9 de septiembre de 2017

Por lo pronto, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó que el Gobierno no descarta una reforma laboral, aunque señaló que "no se va a precarizar el trabajo". En este marco, el funcionario sostuvo que la reforma laboral brasileña "se adecúa a lo que quieren ellos" y no a lo que necesita el gobierno local.

En los papers de la cartera laboral figuran varios cambios para abaratar despidos, una rebaja de los costos laborales y la reimplantación de un sistema de pasantías, entre otros.

La polémica reforma laboral aprobada por el Senado brasileño flexibiliza las normas de contratación y las rescisiones de contratos y determina la preeminencia de los acuerdos colectivos sobre la legislación.

En lo que respecta a Brasil, el índice del World Economic Forum (WEF), ubica al país vecino en la posición 117 sobre 138 países. Sin embargo, estiman que con la activación del paquete de reformas laborales puesta en marcha por el presidente Michel Temer no sólo mejorará la competitividad sino que elevará el PBI "per cápita" brasileño en 3,2% en los próximos cuatro años.