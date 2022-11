El challenge viral de La China Suárez y el Polaco

Los fanáticos de esta dupla aseguran en las redes que "Ya no quiero verte" va a ser el tema del verano.

A dos semanas del lanzamiento de la canción que grabaron juntos, la China Suárez y El Polaco volvieron a revolucionar las redes generando un desafío a sus seguidores. El video de Ya no quiero verte , la colaboración que hicieron la actriz y el cantante, ya superó los 10 millones de seguidores en Youtube. Pero los artistas no dejan de apoyarlo con diferentes acciones, juntos o por separado.

Algunos de sus seguidores le piden a El Polaco que grabe un álbum entero junto a la novia de Rusherking y hasta hubo quiénes vislumbraron la posibilidad de un romance entre la actriz y el cantante, dada la buena química entre ambos que traspasa la pantalla. Pero la bailarina Barby Silenzi, pareja del El Polaco, ya descartó ese rumor.

CHINA SUÁREZ Y EL POLACO CHALLENGE.mp4 La China Suárez y el Polaco desafiaron a sus seguidores a subir a las redes videos con el mismo baile que hicieron ellos.

Los seguidores de ambos ya empezaron a replicar la coreografía sumándose al challenge, dándole la razón a la corazonada que tuvo El Polaco a la hora de elegir con quién hacer la colaboración. "El tema me lo acercó hace un tiempo un productor amigo, Chester Zeta, y lo seguí trabajando un tiempo hasta encontrar la versión final", dijo el cantante.

"Después me puse a buscar una chica para poder hacer el feat y cuando vi que La China empezó a cantar no dudé en escribirle. Siempre me gustó su onda”, comentó, seguro de que la dupla iba a funcionar.

El 21 de diciembre El Polaco brindará un recital en La Trastienda, en el Barrio de San Telmo de la capital porteña, donde va a cantar las canciones de su último álbum, El ángel que me guía del cielo. Y también presentará oficialmente para el público Ya no quiero verte, junto a la China Suárez.