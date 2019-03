"Vengo a dar la cara. Todo lo que yo hice lo hice por necesidad. Hace poco vi que un hombre había encontrado dinero y ahí la gente te escucha, te presta atención", dijo.

"Hoy vine con la verdad. Vine a decir que todo eso que dije se inventó. Inventé todo. La verdad es que lo hice por una necesidad de estar en blanco", sostuvo y añadió: "Me di cuenta de que rompí una familia. Y era por necesidad, porque estoy cansado de trabajar en negro".

"Todo lo inventé yo, para que me socorrieran por un trabajo.Todo fue un invento. Les tengo que pedir disculpas a mi familia, a mis hijas. Fue el peor error que cometí en mi vida", manifestó.

Minutos antes de haberse presentado en la radio, el changarín declaró en el Palacio de Tribunales de su ciudad, ante el fiscal Uriburu.

Allí también admitió que "nunca" existieron las amenazas a su familia. "Me mandé una re contra macana", reconoció.

"Mil disculpas al periodista que me ayudó en todo, él se portó excelente y no sabía que era una mentira. Me dio de comer, me llevó a todos lados. Lo hice por mi mujer y mis hijas, porque quiero que ellas también tengan una linda vida", remarcó ante la prensa.

Lo curioso fue que pasada la medianoche del martes, Sánchez había ratificado su historia a través de un Facebook Live donde denunció que amenazaron a su familia, pidió custodia y repitió que "no había mentido".

Sin embargo, horas después terminó afirmando lo contrario.

Sánchez contó que el fin de semana, mientas se trasladaba de un trabajo a otro, vio a un hombre subir a su camioneta y olvidarse el maletín en la vereda. Cuando abrió la maleta se encontró con medio millón de dólares. “Traté de hacerle señas, pero no me vio”, contó en declaraciones a TN y añadió que a los pocos minutos, pudo devolverle el dinero a su dueño.

