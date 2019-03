Embed

¿Cómo hizo Sánchez para ubicar al empresario? Cuando pasaba, vio al hombre subir a su camioneta y olvidarse el maletín en la vereda. “Traté de hacerle señas, pero no me vio”, contó en declaraciones a TN. A los pocos minutos, vio nuevamente en la zona a la camioneta con el dueño del dinero al volante, que venía a ver si tenía la fortuna de encontrar ese medio millón que había perdido. Y tuvo esa suerte.

El hecho, que ocurrió en la ciudad entrerriana de Nogoyá y llegó a los oídos de un periodista para hacerse viral, hizo que el dueño de la plata, un empresario, se emocionara con el gesto del changarín. Hasta llegó a ofrecerle un millón de pesos, pero José se mantuvo inflexible, porque su actitud no merecía recompensa, para él era lo que debía hacer. Sin embargo, dada la ocasión, aprovechó para pedir algo que él necesita y mucho: un trabajo en blanco, que le permita hacer aportes y tener una obra social, para que sus hijas no estén desamparadas. “El hombre me agradeció un montón. Pero a mí la plata me gusta ganármela”, sintetizó Sánchez.

Anoche, cuando su caso era la buena noticia del día, el fiscal Uriburu le confirmó a Clarín que “no hay empresario, ni camioneta, ni maletín, ni dólares ni revólver. Nadie vio nada. La policía caminera en ningún momento visualizó una camioneta como la que describe Sánchez, y las cámaras de seguridad de la calle Paraná, donde encontró el maletín, no muestran absolutamente nada”.

Sánchez fue “entrevistado” por personal de la División Investigaciones de Nogoyá, que concluyó que “lo que contestó es poco creíble, con detalles confusos”.

“Estuvo hace un tiempo en un programa de televisión, donde se presentó como mago, y cuando le tocó salir al aire, empezó su rutina, se tragó un papel y se atragantó. Hubo que suspender el programa, que estaba en vivo”, se ríe el propio fiscal, que vaticina que “tiene todos los pergaminos para desembocar en el Bailando”, le contó el fiscal a Clarín.

¿Los pasos a seguir? “Probablemente no hagamos nada desde la fiscalía. Descartada la versión y descartado el hecho, no tenemos nada para hacer. De todas maneras, hablaremos con Sánchez -quien se encuentra en Buenos Aires dando entrevistas, llevado por el periodista que viralizó la historia- para tomarle declaración”, sostuvo Uriburu.

