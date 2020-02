El Chato Prada reveló qué le pasa a Oriana Sabatini

Ambos productores pasaron por Los ángeles de la mañana y revelaron por qué la hija de Khaty Fulop se aleja del certamen. “Fue una buena reunión, pero está con compromisos afuera. Ella lo estaba pensando, pero creo que no va a estar”, dijo Prada. Luego Hoppe reveló la razón más potente por la cual la joven no se atrevería a darle el sí al “Bailando”: “Este es el caso de las figuras que tienen ganas de estar, pero después tienen temores, y cuando los traspasan se encuentran felices en el programa. Dicen ‘menos mal que me animé’. Fue el caso de La Princesita, que después hizo un Bailando extraordinario. Oriana nos encantaría, pero tiene temor a la crítica”.