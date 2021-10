El chicaneo de Maxi tras la carta de Icardi a Wanda

Maxi López tuvo revancha en medio de la crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi , su ex amigo que le “robó” a su ex cuando todavía estaban casados.

Sin embargo, el párrafo que despertó la atención de todo el mundo es donde el ex delantero del Inter le expresa a Wanda: “Lo material no me interesa nada y bien lo sabés. Lo sabés mejor que nadie. Todo lo que tengo te lo entregué a vos. Siendo millonario, yo me compro ropa en H&M y me pongo ropa de Amazon”.