El chimento bomba que De Brito contó sobre Florencia Bertotti y Cris Morena

3KDYASTGBZBXXKWWI5N33KDZCY.jpg Ángel De Brito contó que Cris Morena y Bertotti vuelven a trabajar juntas

El 16 de abril de 2010 la justicia dictaminó que efectivamente Niní era una copia de la tira producida por Cris Morena y RGB. En aquella oportunidad, la productora había expresado “tuvimos un problema tonto en realidad, la gente a veces se equivoca y ella se equivocó. No se puede hacer una copia de algo que acabás de terminar. Eso no nos hizo bien a ninguna. A mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien”.

Por otro lado, la protagonista de la novela respondió: “No creo haberme equivocado con Niní. La verdad que no. Además, de 30 escenas que tenía, en 15 estaba disfrazada de varón, y eso no lo había hecho nunca antes. Creo que fue más la molestia de hacer algo que compitiera con los productos que en general hacía Cris”.

De concretarse el proyecto, será una oportunidad de limar asperezas entre ambas para regresar al escenario con la vuelta de un éxito juvenil como Floricienta.