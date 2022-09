Ángel de Brito molesto con LAM: "Hacemos programas horribles"

Ángel de Brito no estaría disfrutando demasiado su programa de espectáculos en la pantalla de América . Lejos de sentirse mal en la nueva señal que eligió tras su repentina salida de El Trece, el periodista está enojadísimo porque considera que “estamos haciendo programas horribles”.

Lo cierto es que el conductor de LAM no anda con vueltas y lo hizo saber a sus millones de seguidores. Claro que no es tarea fácil llevar adelante un programa diario con contenidos de espectáculos que no siempre abundan. De hecho, sus recientes programas tienen mucha tanda publicitaria en los primeros 15 minutos y al parecer eso molesta también a De Brito.