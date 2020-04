El zapalino se encuentra en Bogotá junto a su esposa y su hijo. “Acá está bastante parecido a Argentina, están respetando bastante”, contó. El club les envió entrenamientos personalizados para no perder el estado físico: “Cada uno tiene su rutina, me llegaron los elementos de trabajo y me toca entrenar en casa, gracias a Dios tengo patio, que me facilita las cosas”.

#yoentrenoencasa View this post on Instagram #yoentrenoencasa A post shared by Fabian Sambueza (@chino_sambueza) on Mar 19, 2020 at 3:13pm PDT

El Chino hizo un repaso por su carrera que inició en Unión de Zapala, tuvo un paso por River y por Olimpo, hasta que decidió déjalo todo. “Tuve un ataque de locura y me volví a Zapala. Si me hubiese quedado en Bahía Blanca, quizás mi carrera hubiese sido diferente”, señaló.

Desde casa empezó de cero, jugando Lifune, hasta ir a Racing de Trelew, donde apareció una oportunidad en Temperley. “Yo necesitaba esa oportunidad. El primer semestre no me tocó jugar, y el técnico que estaba cada vez que me ponía me mandaba a defender y me costaba un poquito. Cuando llegó Ricardo Rezza me sacó del pozo y la verdad que pudimos ascender dos veces, Fui muy feliz ahí”, relató.

En 2016, llegó una oportunidad internacional, que arrancó en Deportivo Cali, siguió en Junior de Barranquilla, hasta llegar a Independiente Santa Fe, su club actual, por lo menos hasta junio, cuando se le venza el contrato. El Chino aún no sabe si continuará en el equipo donde es protagonista o su futuro seguirá en otro lado.

image.png

-> El ping pong

¿Quién era tu ídolo cuando eras chico?

Siempre me gustó el estilo de juego de Balderrama y de Ortega, pero me quedó con el Burrito.

¿El entrenador que más te dejó?

Ricardo Rezza, aprendí mucho de él. Otro técnico que me marcó fue el Pecoso Castro. Lo quiero mucho, porque me trató siempre bien.

¿Qué jugador no puede faltar en su equipo?

A mí me gusta Ortega, yo lo pondría en mi equipo para tirar paredes.

¿Gol o asistencia?

Siempre fui el de la asistencia, pero con el tiempo me di cuenta que el que hace el gol es el que se lleva todo, por eso elijo el gol.

¿Un jugador que admires en tu posición?

Soy un comodín, he jugado en varias posiciones, pero por derecha podría elegir a Ribéry (Fiorentina).

La cancha más difícil en la que jugaste:

En el ascenso en general, las canchas son una locura, no sabés si vas a salir vivo. En Racing de Trelew (Federal B) me tocó jugar en Newbery y no sabías si ibas a salir, fue complicado, caían piedras, te pateaban la puerta del vestuario, tuvimos que salir acompañados de la policía.

¿Qué hiciste con tu primer sueldo?

Lo guardé, estaba en Independiente de Neuquén y lo guardé para tratar de viajar lo más seguido posible a Zapala a verlos a ustedes (a su familia).

¿Un sueño a cumplir?

Jugar con Rubens, es un sueño que tiene toda la familia. Primero que Rubens siga aguantando, tengo que tratar de ir yo para donde esté el o él donde esté yo. Me gustaría ir a México, es muy competitivo, más que nada por el poder económico que tienen los clubes, llevan jugadores de renombre.

¿Red social favorita?

Instagram, también Twitter, me gusta porque hay muchas cosas que te hacen reír y hay mucha información.

¿Cumbia, rock?

Cumbia y cuarteto.

¿Cerveza, vino o fernet?

Vino, es una bebida más disfrutable.

Una anécdota y una disculpa a la distancia:

Cuando jugaba en la primera de Unión de Zapala jugando en Lifune, éramos todos chicos y el técnico nos hizo concentrar en el gimnasio del club. El Cabezón Ramírez era el técnico. El equipo era prácticamente todos mis amigos y yo. Llevaba ropa para salir en el bolso de entrenamiento. Esperamos que el técnico se duerma y nos cambiamos y nos escapamos. Saltamos una ventana como de cinco metros. En mi casa hacia lo mismo, cuando no me dejaban salir. El técnico se enteró se puso muy mal, le pido disculpas otra vez, ya le pedí disculpas muchas veces, pero le vuelvo a pedir disculpas, porque uno no tomaba dimensión en ese momento la responsabilidad que tenía él con nosotros. Por suerte no pasó nada.