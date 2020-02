El Chizzo y Airbag zapan juntos en Punta del Este

Chizzo Nápoli (La Renga), Patricio Sardelli (Airbag) y Víctor Bereciartúa, líder de Viticus y ex bajista de Riff, hicieron explotar las redes al compartir un video donde se los pude ver zapando en la costa de Punta del Este. La relación entre el líder de la banda de Mataderos y el grupo de los hermanos Sardelli cada vez se afianza más, después de que Chizzo fuese invitado a un show de Airbag, que realizó en diciembre pasado en el teatro Vorterix. ¿La sorpresa del encuentro? Es que se los rockeros se encontraban interpretando “Ttwist and shout”, canción de The Beatles, que utiliza Marcelo Tinelli para la apertura de Showmatch. En otro de los videos se los puede ver –en plena juntada noctura- cantando uno de los máximo himnos de Bod Marley: “No Woman, No Cry” y “La maldita máquina de matar”, de La Renga. El encargado de reunir a los músico fue Jorge Corcho Rodriguez, ex pareja de Susana Giménez y actual esposo de Verónica Lozano. El empresario convocó a los músicos en Wild Ranch Studios, un estudio de grabación pensado para que músicos de todos los destinos encuentren una sala, además de un techo para hospedarse.