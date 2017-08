"El Chocho me dijo que siga metiéndole"

“No podía entender qué estaba haciendo ahí, jugando con esos muchachos, porque la verdad es que vuelan. Es increíble el cambio”, contó el atacante de 20 años, quien el domingo estuvo en el estadio albinegro y enseguida tomó un vuelo de retorno a Rosario, porque ayer volvió a las prácticas.

Pero el tiempo y el trabajo cambiaron notablemente el panorama para Opazo. “Ahora, en las dos últimas semanas, he agarrado el ritmo, me siento mejor, ha cambiado todo. Ya me voy más contento de los entrenamientos, he tenido buenos amistosos contra Patronato y Talleres. La verdad es que estoy contento, hay que seguir así”, dijo el neuquino que vestirá la casaca 19 en la Superliga Argentina.

Newell’s disputó el último amistoso de pretemporada el viernes en el estadio Marcelo Bielsa frente a Talleres. Opazo fue parte del once en el enfrentamiento entre suplentes e ingresó en el complemento en el partido de los titulares, por el 9, Mauro Guevgeozián.

“El Chocho (Llop), antes de salir al partido del otro día contra Talleres, me motivó, me dijo que siga metiéndole, que estoy levantando y que voy de menos a más. Eso fue algo lindo antes de salir a la cancha y la verdad que pude rendir”, subrayó el Monito.

“Estoy muy cómodo en Rosario; obviamente, me gustaría tener a mis viejos conmigo, pero estos días con mi familia me sirvieron y ahora a meterle con todo para lo que viene”, afirmó el delantero leproso, quien no le pone techo a su sueño.

Es una semana clave en la Lepra, ya que para iniciar la Superliga tiene que saldar las deudas.

“Puse la tele al mango”

“Nosotros ese día justo hicimos doble turno y cuando terminamos de entrenar me fui corriendo a donde estaba el tele, en el club, y lo subí al mango”, contó Daniel Opazo sobre el partido por la Copa Argentina que jugó Cipolletti frente a San Lorenzo, hace una semana en el estadio de Lanús.

Y se tuvo que bancar algunas cargadas de sus actuales compañeros. “Los chicos me molestaban y yo me enojaba, quería que ganen mis compañeros”, expresó el ex 9 albinegro. “La verdad es que Cipo hizo un gran partido. Los chicos tienen que estar tranquilos, ya va a haber revancha”, resaltó Opazo.