El 'Colo' Wolkowyski tuvo coronavirus y contó el drama vivido

“No sabemos cómo nos contagiamos, es un virus tan silencioso. Primero empezó mi señora, después le pasó a mi hija, a mi hijo y luego me agarró a mí. A los chicos les subió un poquito la fiebre por un día y medio, pero no tuvieron más que ese síntoma. Para mi señora fue más leve, a mí pensé que no me iba a tocar pero me dio muy fuerte, estuve unos ochos días con fiebre muy alta. Realmente es algo muy fuerte, algo destructivo por dentro”, relató dijo Wolkowyski en diálogo con Radio Mitre.

Contó que tras ocho días de fiebre, lejos de mejorar al día siguiente el médico que lo atendía le confirmó que se le había sumado un cuadro de neumonía y que debía ir al hospital.

“No me dejaron internado, porque la falta de aire que tenía no era para estar entubado. Quedé en casa gracias a que a las 24 horas tuve una mejoría rápida y se me fue la fiebre. Estuve cinco días con antibióticos. Lo único que me quedaba y no se me iba era la tos, por la neumonía, pero al quinto o sexto día me bajó la tos y ya estoy recuperado”, aseguró el ex DT de la Selección Argentina Sub 15.

A la hora de describir sobre el mortal coronavirus que lleva más de 19 mil víctimas fatales en España dijo que “el malestar es muy diferente a una gripe común; al segundo día perdés el olfato y el sabor a la comida. El dolor del cuerpo por dentro es tan fuerte que no te podes mover de la cama, la fiebre no te baja, la tos es seca, sin flema”. Al tiempo que advirtió a los que lo compara con una gripe: “Creo que la gente tiene que tomar conciencia que este es un virus destructivo y que puede ser mortal. Y lo está demostrando en todas partes del mundo”.

Señaló que, a pesar de la información, es un virus totalmente desconocido del que no se sabe mucho de su comportamiento. “Ves que la gente empieza a morir por esto y que no hay cura”, comentó y admitió que fue la primera vez en su vida que sintió temor. “Nunca había tenido miedo a nada, ni de salir a jugar ni de salir a entrenar y de todo lo que se me venía en la vida, pero esto es realmente destructivo. No sabe hasta dónde va ni cuando terminar”, agregó.

Confesó su peor temor: “Cuando entré al hospital no sabía si iba a volver a salir. Si pasaba a mayores y te morías, no te despedías de tu familia”.

Logró recuperarse con la asistencia médica y el apoyo tanto de su familia como de sus compañeros y amigos de la famosa Generación Dorada. “Casi todos los días hablé con Manu (Ginóbili), y el apoyo del grupo (Generación Dorada) se los voy a agradecer toda la vida”, añadió El Colo.

