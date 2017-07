El partido comenzará a partir de las 19 en el estadio de Alianza de Cutral Co y contará con el arbitraje del tucumano Pedro Argañaraz.

Ambos planteles arribaron a la comarca petrolera ayer a la tarde y se alojaron en diferentes hoteles céntricos de la ciudad, donde aguardarán el partido.

Se espera un gran marco de público en el estadio teniendo en cuenta que las plateas se agotaron cuatro días antes del día del partido y la expectativas de la organización son que se superen las 6000 personas que fueron a ver Chacarita-Guillermo Brown.

El Bicho llega a Neuquén en pleno festejo por el regreso a Primera División y es el gran candidato a quedarse con la serie. Con la dirección técnica de Gabriel Heinze, mostró un buen juego, ofensivo, con variantes, sin apostar al pelotazo y con mucha juventud.

Instituto está quinto en la B Nacional y nunca tuvo la regularidad suficiente como para poder aspirar a uno de los dos ascensos. Arrancó la temporada con Iván Delfino como DT (estuvo hasta la 28ª fecha), luego lo reemplazó Claudio Dimaría y ya está acordada la llegada de Gabriel Gómez como próximo entrenador.

Como antecedente más cercano, se enfrentaron por la 22ª fecha de la B en Córdoba, con triunfo de la Gloria por 2 a 1. Por casualidades de la programación, volverán a jugar el domingo próximo en La Paternal por la 45ª y anteúltima jornada de la B Nacional.

Uno más

El paquete de partidos que compró el municipio de Cutral Co incluye un cotejo más por los 16avos. de final, que no está confirmado pero se espera que llegue uno de los cinco grandes. Si Racing le gana a Mitre de Santiago del Estero el 9 de agosto, enfrentará a Olimpo, partido que tiene todos los números para que se juegue en Cutral Co.

8 mil personas esperan desde la organización.

Serían dos mil más que en el primer partido entre Chacarita y Guillermo Brown. Las plateas se agotaron hace unos días pero todavía quedan populares.