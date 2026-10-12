Cinco días de gastronomía y vinos en Cipolletti: así será Ritual, la nueva feria del Alto Valle

Menús especiales en restaurantes de Cipolletti y una feria gratis en el Parque Rosauer, con cocineros, bodegas y productores desde el 11 al 15 de noviembre

Cipolletti va a tener su propia feria gastronómica. Se llama Ritual, va del miércoles 11 al domingo 15 de noviembre y propone cinco días seguidos para comer y tomar lo que se produce en el Alto Valle, cocinado por la gente que cocina acá.

Es la primera edición, llega con el acompañamiento de la Municipalidad y tiene un formato partido en dos . Durante la semana, la movida pasa por los restaurantes, bares y cafeterías de la ciudad. El fin de semana, todo confluye en el Parque Rosauer , con una feria de entrada libre y gratuita.

Del 11 al 15, los locales que se suman al Distrito Gastronómico van a ofrecer menús y platos armados especialmente para esos días. La consigna es que el producto del Valle esté en el centro del plato y que en la copa haya vinos, vermús, cervezas, jugos y sidras de la región. Para el que ya conoce la ciudad es una buena excusa: volver al lugar de siempre y encontrarlo distinto, o entrar por fin a ese que uno viene pateando.

A eso se le suman los Pop-ups Ritual, cenas con cocineros invitados en locales cipoleños que se transforman por una noche. Las sedes y las fechas todavía no se anunciaron; van a ir apareciendo en las próximas semanas. Y entre un servicio y otro habrá catas, degustaciones guiadas y charlas con cocineros de Cipolletti y de la región.

Cuándo y dónde es la feria

El sábado 14 y el domingo 15 de noviembre, de 12 a 23, el punto de encuentro es el Parque Rosauer. No se paga entrada. Va a haber un sector de gastronomía con stands y food trucks y otro con productores, bodegas, sidreras y cervecerías, todos elegidos por la organización a partir de una curaduría, además de un escenario principal con música en vivo.

En la pérgola del parque se van a dar clases y charlas de cocina, y hay actividades pensadas para los chicos, así que el plan sirve para ir en familia y quedarse varias horas.

El mercado de productores es el corazon de la feria.

Del cajón de fruta a la mesa

El Alto Valle lleva décadas produciendo fruta, vino y alimentos para toda la Patagonia. La pera y la manzana se fueron siempre en camión; la sidra y el vino tienen acá una historia larga. Lo que Ritual pone sobre la mesa es que esa producción también se pueda comer y tomar en la ciudad donde nace, en sus bares y restaurantes, con los cocineros locales al frente.

El intendente Rodrigo Buteler lo lleva al terreno de la identidad. "Ritual es el Valle productivo, nuestros orígenes, nuestra historia de inmigrantes combinada con nuestra actualidad. Es el pasado y el ahora mezclados en una sola cosa", dice. En su definición entran "nuestra gastronomía, nuestros cocineros y la calidad de los alimentos que produce nuestra chacra", todo abierto "al disfrute del cipoleño y del valletano, en una zona pujante, con desarrollo económico".

Qué busca la ciudad con Ritual

Hay también una lectura económica. La semana elegida es de temporada baja y la organización apunta a mover la gastronomía, la hotelería y el comercio durante cinco días, con público local y con visitantes de Neuquén y de las demás ciudades del Alto Valle. La meta de fondo es que Cipolletti empiece a figurar como destino gastronómico, y que cocineros, restaurantes, bodegas y productores tengan una vidriera directa ante la gente.

El proyecto está pensado a cinco años, con una edición central cada noviembre y actividades durante el resto del calendario. La idea es que, de acá en adelante, en el Alto Valle noviembre sea sinónimo de Ritual.

Feria Ritual Cipolletti (Foto ilustrativa)

Ritual Cipolletti: lo que hay que saber