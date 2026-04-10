Conocé los secretos para que la tortilla de papas te quede genial

Papas, huevo y técnica. La clave está en el fuego, los tiempos y el punto justo para lograr una tortilla de papas dorada por fuera y cremosa por dentro.

Hay recetas que viven en todas las cocinas. La tortilla de papas es una de esas. No importa si es almuerzo, cena o picada improvisada: siempre aparece y siempre funciona.

Lo interesante es que, con tan pocos ingredientes , el margen de error es grande. Porque hacer una tortilla es fácil… pero hacerla bien, con ese equilibrio entre dorado y cremoso, ya es otra historia.

Acá no hay vueltas raras. Hay método, atención y algunos detalles que cambian todo.

tortilla de papas 03 Una rica tortilla de papas, con pocos ingredientes.

Ingredientes

4 papas medianas

1/2 cebolla

5 o 6 huevos

Aceite cantidad necesaria

Sal y pimienta

Base simple, de manual. La magia está en cómo se combinan.

reel tortilla

El primer paso: las papas

Arranca todo por ahí. Pelar, lavar y secar bien. Después, cortar. Podés ir a rodajas, cubos o lo que te resulte cómodo, pero siempre buscando un tamaño parejo para que la cocción sea uniforme.

Ese corte define textura. Ni demasiado grueso ni demasiado chico: tiene que sostenerse, pero también desarmarse apenas.

El secreto silencioso: el aceite

En una olla o sartén profunda, calentar abundante aceite y sumar las papas junto con la cebolla bien picada.

El punto clave acá no es freír, es pochar. Las papas tienen que cocinarse lento, sin dorarse, hasta quedar tiernas pero enteras. Que se rompan apenas, sin llegar a puré.

Cuando están listas, sacarlas con espumadera y escurrir bien. Este paso es clave para no arruinar la mezcla después.

El encuentro con el huevo

En un bowl, batir los huevos con sal y pimienta. Nada más. Simple.

Sumar las papas con la cebolla ya tibias (nunca calientes, porque el huevo empezaría a cocinarse antes de tiempo) y mezclar bien hasta que todo quede integrado.

Acá empieza a tomar forma la tortilla.

tortilla de papas.webp

La sartén: donde todo se define

Un poco de aceite en la sartén, apenas para cubrir la base. Fuego medio, sin apurarse.

Volcar la mezcla y empezar a acomodar con una espátula, llevando los bordes hacia adentro. No hace falta tocar demasiado, solo ayudar a que se arme.

La parte de arriba tiene que seguir húmeda mientras abajo se forma una base dorada. Ese contraste es todo.

El momento clave: darla vuelta

Cuando los bordes están firmes y el centro todavía tiene movimiento, es hora de jugársela.

Plato arriba, giro firme y de nuevo a la sartén para terminar la cocción del otro lado. Unos minutos más y listo.

Acá cada uno decide el punto: más jugosa o más cocida.