Fresca y refrescante: ¿Cómo hacer la mejor limonada del verano?

Datos históricos de la invención de la limonada. ¿Por qué es tan refrescante? Tips y secretos para hacerla en casa.

Hay un puñado de versiones que sitúan el origen de la limonada del otro lado del mundo. Dicen que hay papiros encontrados en El Cairo indicando que desde el siglo X ya se vendía una bebida a base de jugo de limón y azúcar.

También se encontraron en libros de Arabia recetas para bebidas con base de jarabe de limón. En otros sitios y otras costas se dejaba fermentar y se lograba una bebida alcohólica que desde el siglo XIII ya se comercializaba: una bebida a base de jugo de limón y azúcar.

Durante el medioevo español, la celebración de Pascua permitía como bebida alcohólica el vino con limonada, la famosa sangría que era consumida mayoritariamente por cristianos ortodoxos que la bebían seguramente cuando no estaban matando judíos, moros o brujas.

En la Francia de 1600, la limonada se comercializaba en la calle por vendedores ambulantes llamados “limonadiers”, quienes las vendían baratas y en latas. Dos siglos después, esta bebida apareció en el continente americano y el recetario le agregó versiones y reversiones de las más inimaginables.

Hace 150 años, quien en ese entonces era la primera dama le advirtió al presidente Hayes que tenía que cortar el chorro del consumo de alcohol dentro de la Casa Blanca. La alternativa que suplanta tremendo cambiazo fue la limonada. Bautizada “Lemonade Lucy”. Protagonismo absoluto y marketing, la limonada estalló y la bebía el proletariado, los grandes empresarios y quienes podían armarse un picnic de cuando en cuando.

limonada Una bebida super refrescate, ideal para el verano. Esta versión de limonada está a otro nivel.

Limonada digna

Son pocos ingredientes, pero certeros. Para un primer nivel de limonada o refresco, esta receta es genial.

Solo necesitamos limones jugosos, un pedazo de jengibre, hierbabuena o menta en su defecto, azúcar mascabo, hielo y agua.

Ingredientes:

4 limones

1 litro de agua

Hielo c/n

Jengibre c/n

Azúcar mascabo c/n (ideal cucharadas)

Hierbabuena o menta (o burrito o cedrón)

Procedimiento

Exprimir los limones y colocarlos en un recipiente de licuadora o minipimer.

Agregar el agua, los hielos, el jengibre picado finito (no mucho, apenas una rodaja picada), la hierbabuena o menta y las cucharadas de azúcar.

Batir o procesar hasta que la mezcla quede turbia y espumosa. Entre 30 y 50 segundos.

Hacer botellas y jarras y tener siempre a mano

Salú!