Pan sin harina, en minutos: cómo hacer esta receta fácil y rápida con pocos ingredientes

Imperdible: te presentamos una receta fácil para elaborar un pan sin harina con tan sólo 6 ingredientes y listo en pocos minutos.

El pan nube es una clase de pan elaborado sin harina . Se trata de una opción estupenda para tener un pan casero rápido y fácil de hacer , perfecto para los que buscan un pan keto o para aquellos que no pueden consumir gluten . Aquí te ofrecemos una receta fácil para elaborar un pan sin harina con tan sólo 6 ingredientes y listo en pocos minutos.

Cabe recordar que el pan sin harina es apto para celiacos y para los seguidores de la dieta keto , ya que no lleva ningún tipo de harina . Su sabor neutro lo hace ideal para rellenos dulces o salados. El pan nube –también conocido como cloud bread - es un pan aireado como lo son las nubes, muy ligero y esponjoso.

Para elaborar un pan sin harina mediante una receta fácil y con tan sólo 6 ingredientes, primeramente deberemos reunir los siguientes elementos:

2 latas de garbanzos.

4 huevos.

1 cucharada de polvo para hornear.

2 cucharadas de aceite de oliva.

Sal y pimienta.

Semillas (opcionales, para colocar por arriba).

A continuación, recomendamos seguir esta guía paso a paso a los fines de elaborar este exquisito pan sin harina:

En una licuadora, colocar los garbanzos escurridos, los huevos, la sal, la pimienta y el polvo para hornear.

Agregar el aceite de oliva y procesar todo hasta lograr una mezcla lisa.

Utilizar un programa automático -si la licuadora lo permite- para obtener mejor textura.

Forrar una budinera con papel manteca y verter la preparación.

Espolvorear semillas por arriba si es pretendemos darle un toque extra.

Llevar al horno a 180°C durante 30 minutos.

Retirar y dejar enfriar antes de cortar.

A través de TikTok, Javier Rosemberg -el autor de esta propuesta- compartió esta receta para elaborar pan sin harina de un modo sencillo: “Con dos latas de garbanzos, un pan sin harina, tremendo”, apuntó Rosemberg.

Cabe resaltar que el pan nube -o pan sin harina- es una buena opción baja en carbohidratos y liviana. Por lo tanto, es ideal para quienes buscan reducir el consumo de harinas y gluten. Como se elabora en base a huevos y garbanzos, este pan nube aporta proteínas y grasas saludables, con muy pocos carbohidratos.

Por otra parte, es oportuno señalar que los panes nube de colores se consiguen incorporando colorantes alimentarios, como así también los pan nube con especias o hierbas secas. Asimismo, cabe destacar que el pan de nube o cloud bread se conserva en la heladera 5 o 6 días y es ideal para rellenarlo al gusto o usarlo como si fuera una tostada.

El sitio Paulina Cocina apunta que el pan de lino, además de ser un pan sin gluten, un pan sin harina, es un pan que ayuda a adelgazar porque la fibra del lino es una fibra soluble. Así, tiene una especie de efecto quemagrasa, que atrapa azúcares y grasas bloqueándolos e impidiendo que se absorban. Asimismo, el pan de lino es, además de pan sin harina, 100% fibra.