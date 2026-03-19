Receta: cómo hacer una pasta frola sin TACC

Una versión simple y rendidora de uno de los clásicos de la pastelería casera, adaptada para personas celíacas y fácil de preparar en casa.

La pasta frola es uno de los dulces más queridos del Río de la Plata. Está presente en meriendas familiares, cumpleaños y mesas de domingo. En Argentina, Uruguay y Paraguay forma parte del repertorio tradicional de la cocina casera, y cada familia suele tener su propia versión.

En términos históricos, este postre tiene raíces italianas. Con el tiempo se adaptó al gusto rioplatense y se popularizó con rellenos de dulce de membrillo o de batata, aunque también hay quienes optan por dulce de leche.

En esta oportunidad, la receta se adapta para que sea apta celíacos reemplazando las harinas tradicionales por una premezcla sin gluten . El resultado es una pasta frola sabrosa y fácil de preparar, ideal para quienes necesitan evitar el gluten, pero no quieren renunciar a los clásicos de la pastelería.

Un punto clave es revisar siempre que todos los ingredientes utilizados tengan la certificación “sin TACC”, para asegurar que el postre sea realmente apto.







Ingredientes

100 gramos de manteca

100 gramos de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten

200 gramos de premezcla sin TACC

dulce de membrillo o dulce de batata (cantidad necesaria)

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Paso a paso para preparar la pasta frola

Preparar la base de la masa

En un recipiente colocar la manteca junto con el azúcar y mezclar con batidor o cuchara hasta obtener una preparación cremosa. Incorporar el huevo y, si se desea, sumar esencia de vainilla o ralladura de limón o naranja para aportar aroma. Integrar todo hasta lograr una mezcla homogénea.

Integrar los ingredientes secos

En otro recipiente combinar la premezcla sin gluten con el polvo de hornear. Luego agregar estos ingredientes secos a la mezcla anterior. Se puede hacer de una sola vez o incorporarlos gradualmente. La masa debe quedar suave y maleable, sin pegarse demasiado. Conviene manipularla lo justo, ya que la manteca la vuelve más blanda con el calor de las manos.

Estirar la masa

Espolvorear una superficie de trabajo con un poco de premezcla o almidón de maíz. Separar un pequeño trozo de masa y reservarlo: servirá luego para hacer las clásicas tiras decorativas.

El resto de la masa se estira con un palo de amasar hasta alcanzar el tamaño del molde o tartera elegida, idealmente de unos 24 centímetros de diámetro. Una vez colocada la masa en el molde, presionar suavemente para que se adapte a la base y los bordes. Retirar el excedente.

Preparar el relleno

Si el dulce de membrillo o de batata está muy firme, conviene calentarlo a fuego bajo con un poco de agua para ablandarlo. Debe quedar cremoso, pero no líquido.

Luego distribuir el dulce sobre la base de masa de manera uniforme.

Las tiras clásicas

Con el resto de masa reservado se forman las típicas tiras de la pasta frola. Para hacerlo, estirar nuevamente la masa y cortar tiras delgadas que luego se colocan en forma de entramado sobre el relleno.

Cocción

Con el horno previamente precalentado a 180 grados, llevar la tartera al horno y cocinar durante aproximadamente 20 minutos, hasta que la masa esté dorada.

Un clásico que admite muchas variantes

Aunque el relleno tradicional suele ser de membrillo o batata, la pasta frola también se prepara con dulce de leche, frutos rojos o incluso mermeladas caseras.

La versión sin TACC permite que quienes deben evitar el gluten puedan disfrutar de este clásico de la cocina rioplatense sin resignar sabor ni textura.

Porque al final, como ocurre con muchas recetas tradicionales, la pasta frola tiene algo más que ingredientes: tiene historia, costumbre y el aroma inconfundible de la cocina de casa.