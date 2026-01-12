El Comedor La Mañana receta Rosquillas caseras: cómo hacer esta receta tradicional con textura esponjosa para chuparse los dedos

Para los mates o un picnic, las rosquillas caseras son una compañía ideal. Apuntate esta receta tradicional.







Rosquillas caseras: cómo hacer esta receta tradicional con textura esponjosa para chuparse los dedos

De acuerdo a lo apuntado en el sitio especializado elarrieromalagato, la rosquilla es un dulce en forma de rosca (de ahí su nombre), que bien puede elaborarse frito o al horno. En España, las rosquillas son muy típicas en Semana Santa, aunque, como sucede en nuestro país, realmente se consumen durante todo el año. Para hablar de su origen, tenemos que remontarnos al antiguo Imperio Romano. Y lo cierto es que, para los mates o un picnic, las rosquillas caseras son una compañía ideal. Aquí te acercamos esta receta tradicional.

Como ocurre con tantas recetas de la abuela -las tradicionales, claro-, la que presentamos en esta ocasión se mantiene vigente porque justamente combina lo mejor de la tradición: un sabor casero, textura esponjosa y ese toque de azúcar imprescindible.

origen-rosquillas Las rosquillas pueden elaborarse fritas o al horno. Rosquillas caseras: cómo hacer esta receta tradicional Para elaborar rosquillas caseras según la receta tradicional, deberemos reunir los siguientes ingredientes: