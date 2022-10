El Conejo Alexis confesó el papelón sexual que vivió antes de entrar a Gran Hermano

Cuando se presentó ante el público al momento de entrar en la casa de Gran Hermano, el Conejo Alexis le explicó a Santiago del Moro por qué lo apodan de esa manera. "Me gusta mucho la noche. Tengo una debilidad con las mujeres. Me dicen conejo porque dos días sin sexo no aguanto", confesó el participante número 17 en ingresar a la casa más famosa del país.

El papelón sexual del conejo Alexis Gran Hermano.mp4 El Conejo Alexis contó el peor en Gran Hermano un papelón sexual que vivió antes de entrar a la casa.

Pasó el tiempo y una noche, otra vez en Villa María, fue a un boliche. "Ahí me cruzo a la mujer esta y me terminé yendo con la vieja", declaró con sutileza el Conejo. Y luego pasó a relatar sus encuentros con la mamá de su amigo. "Esa noche pasó todo normal. Después la volví a ver el martes y no se me paraba... Me fui y el viernes la volví a ver", relató sin tapujos.

Alexis es productor agropecuario y se dedica a la plantación de maní junto a su padre, que le puso otro apodo. "Mi viejo me llama Ricky Fort, porque dice que la gasto (la plata) y que es lo único que se hacer", explicó. Y al igual que al empresario chocolatero, le gusta la noche. "Jugué toda la vida al fútbol y no llegué a primera porque me gusta más la noche que la disciplina", reconoció.

En su plan de vivir de noche, volvió a salir por Villa María y ahí se encontró de casualidad con el amigo que hacía tiempo que no veía. "El sábado lo cruzo al loco en un boliche y me dice: '¿así que a vos no te anda?'...". Según aclaró el Conejo, el amigo lo había visto irse con la madre y entonces le preguntó a ella qué había pasado.

"La madre le contó. Se ve que le dijo que no hice nada... Y le tuve que decir que era verdad, que me perdonara", dijo el cordobés. Enseguida las chicas de la casa quisieron suavizar la situación diciendo que no era grave tener una mala performance sexual. Y el Conejo Alexis reconoció que eso le sucedió por "estaba muy chupado".