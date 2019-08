“Aparte, buena gente y amigo. Y en la cancha un genio. Claro, con nuestras limitaciones... Pero el tipo era nuestro líder y sabía todo lo que teníamos que hacer y nos decía si teníamos que ir a la derecha o a la izquierda, para acá, para allá, ojo que tenés a aquel. Era un crack. En eso era un crack porque lo tuvo a Bilardo de chiquito”, agregó con los ojos humedecidos en Fox Sports.

Visiblemente golpeado, recordó a los héroes del ’86 y allegados de aquel mítico equipo que ya murieron: “Tenía un dolor en el alma. Se están juntando los campeones del mundo. Está Tito Benros (el utilero), el Profe Echeverría (el preparador físico), está (José Luis) Cucciufo y ahora está el Tata”.

Fiel a su estilo, también se enojó y lamentó la ausencia del presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien no se acercó al velatorio y, a su vez, elogió a los hinchas de Estudiantes por “cómo despiden a sus futbolistas e ídolos”.

“La verdad, mis respetos por cómo despiden a los futbolistas que fueron ídolos Los ves y es como es una familia. Es como si fuesen todos amigos, hermanos. Estaban todos: los de hoy, los de hace mil años. Lo que me sorprende, aunque no tanto es que no hubo ni una persona de AFA. Ni una sola persona. Ya deja de ser una sorpresa que ni el presidente de AFA se haya acercado a saludar a la señora. No me importa. Es extraño. En el fútbol argentino ya no me sorprende nada", disparó la leyenda que también ganó todo con River.

"Es extraño. Porque es un tipo que le dio la vida a Estudiantes. Vos lo escuchabas hablar en la concentración y era Estudiantes, Estudiantes. No le importaba Boca, River. Siempre era Estudiantes. Pero este tipo además le dio mucho a la Selección. Hoy de las cosas que se hablan de la Selección, de la historia. Este marcó la historia. Entonces tenían que estar presente. Llegás, saludás, te vas. Se terminó, listo. De todas maneras, nosotros fuimos, despedimos a nuestro amigo, a nuestro compañero de mil batallas”, culminó Ruggeri.

