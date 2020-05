El crudo relato del Loco Gatti: "Sentía que me moría en el hospital"

Gatti, quien pasó once días internado en un centro de salud de Madrid, señaló: "Fui a revisarme porque me lo pidió mi hijo, yo no sentía nada. Le firmé el papel al médico de que me hacía cargo y me fui del hospital. El taxista no quería llevarme".

En diálogo con El Chiringuito TV en España, el ex futbolista dijo: "En el hospital, todos los días preguntaba 'cuando me voy' y me decían 'mañana' todos los días. Ahí la doctora me dijo que estuve por morir, no lo podía creer. Después me llamó el jefe, Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid), ahí lo creí que estaba por morir. Yo nunca sentí nada".

El 'LOCO' GATTI REGRESA a EL CHIRINGUITO tras superar el CORONAVIRUS

"Nunca tuve dolor, pero eso te tranquiliza más", reveló, a la vez que contó: "Cuando te atrapa el miedo te hace mucho más débil. Esto no es un chiste. Es grave. Estar encerrado tanto tiempo te vuelves loco".

Además el ex arquero de 75 años relató: "Nunca imaginé que estaba enfermo. En el hospital tiraba las pastillas que me daban y las enfermeras se daban cuenta. Tenía una cara de loco… Sentía que me moría ahí, no podía ni caminar".

"Tiraba cosas al piso para ver si venía alguien. Lo único que hacía era comer mandarina, creo que eso me curó", indicó entre risas, tras lo cual dijo: "Me han matado acá, en Argentina, en todos lados, pero yerba mala nunca muere".

LEÉ MÁS

Neuquina vuelta alto: le reconocen "récord nacional" de altura

Charly Sepúlveda aporta más luz con su gran gesto solidario