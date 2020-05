Centurión: "Jugaría donde me toque, no tengo problemas"

"Jugaría donde me toque jugar, no tengo problemas. Lo mejor que me puede pasar es que vuelva el fútbol para así entrenarme con mis compañeros", dijo el mediocampista, sin eludir la tristeza que aún le provoca una desgracia vivida hace poco más de un mes.

A fines de marzo, su pareja de seis años y medio, Melody Pasini (25), falleció de un ataque al corazón, mientras maneja su automóvil. "Tengo que aprender a convivir con este dolor. La vida me golpeó bastante", dijo.

Centurión contó que -tras lo ocurrido con su pareja- el mundo del fútbol "se solidarizó conmigo. Me llamaron muchos colegas, compañeros de equipo, árbitros".

