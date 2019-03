“Te llamo para despedirme” (de Francis Smith, un popular músico y compositor argentino) fue el tema que catapultó a la fama a Sergio, allá por el 1969. Un año más tarde, y gracias al gran éxito cosechado por el sencillo, en 1970, Denis lanzó su primer disco, bajo el mismo nombre de la canción.

El dato llamó la atención en las redes sociales y los usuarios no pudieron dejar de comentarlo. “Cantas "Te llamo para despedirme" y te caes de tres metros... Hablame de estar un paso adelante de todo”; “Cuando se cayó estaba cantando "Te llamo para despedirme". Pero mira qué conchuda la casualidad”; “Sergio Denis se cayó en la canción "te llamo para despedirme" dijo su hermana, Piel de gallina!!!”; “La canción que estaba cantando Sergio Denis, antes de su caída, se llama "Te llamo para despedirme". Se me pone la piel de pollo, en serio” y “Ayer Sergio Denis estaba cantando "Te llamo para despedirme" se cayó y esta al borde de la muerte. NO EXISTEEEEEN LAS COINCIDENCIAS”, fueron algunos de los comentarios que circularon en la red.

Tras la caída, el cantante ingresó al hospital inconsciente, "con traumatismo craneoencefálico grave y un traumatismo de tórax", y actualmente está peleando por su vida.

Embed Ayer Sergio Denis estaba cantando "Te llamo para despedirme" se cayó y esta al borde de la muerte. NO EXISTEEEEEN LAS COINCIDENCIAS — MaríaÉ (@MEmiliaCieri) 12 de marzo de 2019

Embed Posta se cayó cantando Te llamo para despedirme? No puedo más, me siento Chandler cuando no podía hacer chistes — Luciana Noelia (@Luciananoelia) 12 de marzo de 2019

Embed La canción que estaba cantando Sergio Denis, antes de su caída, se llama "Te llamo para despedirme". Se me pone la piel de pollo, en serio. — Eᴍɪʟᴄᴇ. (@eemilu_) 12 de marzo de 2019

Embed Y cantaba una canción que se llama “te llamo para despedirme” pic.twitter.com/cF8omm1WOO — Carla (@CarlaPannelli) 12 de marzo de 2019

Embed Cuando se cayó estaba cantando "Te llamo para despedirme". Pero mira qué conchuda la casualidad. — Oveja Gris (@Felicitas73_) 12 de marzo de 2019

Embed Cantas "Te llamo para despedirme" y te caes de tres metros...Hablame de estar un paso adelante de todo. — Gordon G20 Shumway (@Ajjmed) 12 de marzo de 2019

Embed En el momento que se cayó Sergio Denis estaba cantando "TE LLAMO PARA DESPEDIRME" pic.twitter.com/RfAcR2j1Fu — Ginger Baker (@mitadevero) 12 de marzo de 2019

