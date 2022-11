El debate con "la Tora" tras su eliminación de Gran Hermano

Por su parte, el adolescente le pidió perdón por no haberla elegido, pero Lucila le dijo que ya estaba y que aún así lo quería. Luego se dirigió a María Laura y le preguntó: “¿Vos crees en mí?”. “Desde el primer día”, le respondió la participante en un mar de lágrimas. “Y yo en vos. No me hagas llorar”, le respondió Lucila.