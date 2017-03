El Deca y la ADC definen el grupo de los neuquinos

Lineares y Martínez no quieren saber nada con el empate y aseguran que saldrán a buscar el triunfo.

Neuquén.- Esta tarde quedará definido al menos uno de los clasificados de la zona de los neuquinos a la próxima ronda del Federal C. El duelo clave estará en el centro neuquino, donde los dos punteros se verán las caras y el ganador sellará el pase. Pacífico y Centenario, ambos con nueve, se medirán ante un gran marco de público a partir de las 17 con el arbitraje de Andrés Perticarini.

Un empate, depositará a ambos automáticamente en la siguiente ronda, pero ninguno de los entrenadores, al menos en la previa, quiere pensar en esa posibilidad. “Tenemos la obligación de ganar porque así nos gusta jugar. Salimos siempre a buscar los tres puntos tanto de local como de visitante. A veces nos va bien y otras no pero la idea es salir a buscar siempre la victoria. No es una presión, lo sentimos como una necesidad nuestra”, aseguró Gabriel Lineares, técnico campeón de la última Copa Neuquén con Pacífico.

En el mismo sentido coincidió Cristian Martínez, que pese a ser visitante no saldrá a especular. “Nuestra idea es quedarnos con el primer puesto, así que estamos pensando en ganar mañana y después definir en casa la última fecha”, aseguró la Bruja, que además analizó: “Ellos no nos van a regalar nada porque, si nosotros les llegamos a ganar y Maronese le gana a Alianza, se les puede complicar en la última fecha. Ellos van a ser inteligentes en no regalarnos espacios. Nosotros de visitante somos un equipo duro, así que van a estar muy atentos a lo que vamos a hacer”.

Por otro lado, el DT del Deca se refirió al importante marco de público que se espera en Mitre y Agote. “Estamos contentos de volver a jugar en casa después de tres fechas afuera. Sabemos que va a ir mucha gente, Centenario también va a traer gente, así que va a haber un lindo marco”.

Ambos tendrán cambios en sus equipos; en el local, por las expulsiones de Altamirano y Canales y en la ADC por la lesión de Lucas Andrade.

En el Decano, además del regreso de Jesús Molina en el ataque, ingresarán Agustín Midolini y Mauro Torres en la última línea en lugar de los expulsados. En Cente, la duda de la Bruja en el lateral está entre Hugo Sepúlveda y Marcos Piussi.

Maro y el Gallo, atentos

En el otro encuentro, Maronese y Alianza se enfrentarán a la misma hora en el oeste neuquino con Néstor Garrido como juez principal. Tanto Gallos como Dinos esperan sumar de a tres y esperar que no haya empate en el duelo de punteros. Raúl Musuruana, DT del Gallo, puede estar por última vez en el banco del Celeste. Maro espera ganar y llegar con chances a la última. Tarde que promete de emociones en Neuquén.