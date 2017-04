El Decano, un finalista con 20 titulares y una idea fija

Cuando se armó este plantel, luego de haber obtenido la Copa Neuquén, uno de los puntos donde hizo hincapié su entrenador, Gabriel Lineares, fue en tener recambio en cada uno de los puestos. Así, a la base de jugadores que conquistaron la Copa se sumó un numero importante de refuerzos y el banco de suplentes terminó siendo fundamental.

El Deca se hizo fuerte al no sacrificar la idea independientemente del cambio de piezas, un factor significativo que, sumado al desequilibrio individual de los de arriba, hizo de Pacífico un equipo duro de matar.

En la línea de fondo, Mariano Duna fue una fija en la zaga al comienzo, pero luego Agustín Midolini terminó siendo el titular en los dos partidos de semis. En el medio, Nicolás Hours comenzó en el banco y luego fue clave en el juego del equipo e incluso le tocó convertir.

Entre los volantes, salvo el capitán Nico Torres que no se movió, alternaron Santiago Marín, Tavo Lineares, Roberto Daldosso y Brian Bustamante. Arriba también pasaron varios: Marcos Vázquez jugó el primer partido y después volvió a tener minutos recién en el último encuentro y no desentonó. Paco Villagra arrancó en el banco, fue ganando terreno entre los titulares y más tarde se lesionó antes de las semis. Luego, Lucas Reynoso, el creativo, faltó al último juego y apareció Gabriel Parroni para servir de asistidor.

Un equipo con muchas variantes y un objetivo fijo: quedar en la historia grande del fútbol neuquino.

Parroni, un reemplazo de lujo que hizo olvidar a Reynoso

Uno de los principales inconvenientes que tuvo el entrenador a la hora de planificar el partido de vuelta contra La Amistad fue el de reemplazar a Lucas Reynoso, el ladero de Jesús Molina en el ataque y el pasador nato de este equipo.

Esta vez, la delantera fue conformada por Marcos Vázquez y Gabriel Parroni, este último clave en el partido con dos lindas asistencias para los primeros dos goles del partido.

“Parroni fue el Reynoso del equipo”, aseguró el propio DT tras la victoria. “Parroni fue Parroni, no fue Reynoso”, dijo entre risas el jugador. “No pude convertir pero me tocó asistir a mis compañeros y por suerte ellos definieron bien y pudimos ganar”, analizó el delantero.

“Le dimos bola a las indicaciones del DT. Nos pidió que nos repleguemos cuando ellos nos atacaban, que estemos tranquilos y que podamos salir rápido”, explicó Parroni, quien se vistió de asistidor.

¿Cuál fue la clave para llevarse la victoria?: “Cuando nos convierten el gol ellos se apresuraron para hacernos el segundo, dejaron espacios y los supimos aprovechar”.

Ahora, Parroni y todo el equipo piensan en lo que queda una final para quedar en la historia. “A volver con la rutina y a pensar en la final del domingo”, cerró el jugador.

20 de los 25 jugadores del plantel tuvieron minutos.

Arrancaron 34 en la pretemporada, pero 30 empezaron el torneo. Por lesión u otros motivos, llegaron hasta esta instancia 25, de los cuales 20 tuvieron participación.

6 jugadores no faltaron a ninguna convocatoria.

Schomberger, Tanfulla, Midolini, Duna, Hours y Torres no faltaron nunca. El arquero Schomberger es el único que tiene asistencia perfecta en el once titular.

Lineares: “Es un orgullo para mí trabajar con estos jugadores”

Visiblemente emocionado por lo obtenido en cancha de La Amistad, el entrenador de Pacífico, Gabriel Lineares, se deshizo en elogios hacia su plantel, el que, según sus propias palabras, es el principal responsable de haber llegado a esta instancia.

“Es un orgullo para mí y todo el equipo de trabajo que los jugadores sean respetuosos y ordenados”, aseguró el DT y ejemplificó: “Tenemos 30 jugadores y hoy le tocó jugar a Marcos Vázquez una semifinal después de haber jugado solamente el primer partido. Le tocó entrar a Midolini, que no venía siendo titular y Duna tuvo que ir al banco y no hubo ningún inconveniente. Los jugadores están a disposición, tienen muchas ganas y hoy (domingo) demostraron que además tienen mucho coraje. Cuando ellos nos empatan había murmullos en la tribuna, pero los jugadores no se desesperaron, entendieron cuál era el camino y la victoria la consiguieron ellos”.

Además, el entrenador analizó las claves que llevaron al equipo a la final. “Haber ganado de local nos permitió plantear otro tipo de partido y con otro tipo de jugadores”, expresó el DT, que además hizo hincapié en la efectividad del equipo para aprovechar las acciones a favor: “Sabíamos que ellos iban a venir a buscar el empate y nos iban a dejar espacios atrás”.

Por último, Lineares aprovechó para dedicarle la victoria a toda la gente del club que acompaña desde el comienzo el proyecto. “Este es un equipo del club, un equipo del barrio. Son los mismos pibes que salieron campeones de la Copa Neuquén, entonces se lo dedicamos a la gente del club, que está siempre, que nos acompañó al principio del proceso, cuando perdíamos 5-0 contra Rincón o Maronese, y hoy sigue estando”, finalizó.

