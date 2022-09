Espectáculos La Mañana Leticia Brédice El descargo de Leticia Brédice después que la echaran de una obra de teatro

La actriz finalmente no formará parte de El divorcio y no dudó en apuntar contra Luciano Castro, en medio de una polémica que no para de aumentar.







Leticia Brédice contó su verdad

A pocas semanas del estreno de El divorcio, apareció el primer escándalo de la obra. Es que echaron a Leticia Brédice, una de las protagonistas, quien soñaba con el papel hace mucho tiempo. Ahora, ella decidió hacer un descargo. Y apuntó contra Luciano Castro.

"Me echaron. Yo no me voy de ningún lado y menos ahora, hay que bajar los egos. Hay que tratar de ser un poco más empático entre nuestro grupo de actores pero a veces... Yo tengo como actriz la humildad de que por más que yo estudie el guion, vaya en el horario, cumpla con todos los requisitos y sea buena compañera, si el director al segundo ensayo dice 'no quiero que venga más Leticia', bueno, yo me tengo que ir", dijo la actriz en Intrusos.

"Nunca hice temporada en Mar del Plata y a mí me ofrecieron eso y acepté. Yo no entiendo muy bien qué pasa, pero sí entiendo que a veces uno se encuentra o no. Yo creo que el director no empatizó", explicó.