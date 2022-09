El millonario premio que se llevará el ganador de Gran Hermano

Gran Hermano está a días de su gran estreno por Telefe, pero aún hay detalles que la producción no ha definido y es por ello que su debut está un tanto demorado. Es que el reality que conducirá Santiago del Moro tenía fecha de estreno a mediados de septiembre, pero se postergará al menos un mes más.

En cuanto al millonario premio que se llevará el participante que logre no solo ser un buen estratega dentro de la casa sino conquistar el corazón de los televidentes, trascendió que podría duplicar la suma que entró El Hotel de los famosos (El Trece), es decir, 20 millones de pesos. Claro que todo estará sponsoreado, desde los muebles, la comida, la ropa, la música, hasta los invitados especiales que entren sorpresivamente a la casa.

Mientras se espera el debut del reality, “¿Quién es la máscara?” seguirá al aire, pese a que el rating no ha sido el mejor para el programa. De hecho no está aun definida la grilla de Telefe para el último trimestre del año, pero se cree que después del programa de Natalia Oreiro iría The Challenge, el nuevo certamen de competencias que tendrá a Marley como conductor y luego, o en simultáneo, iría Gran Hermano.

Gran Hermano Argentina tuvo diez ediciones, por lo que el regreso del programa con la conducción de Santiago del Moro será la undécima vez que haya un GH en el país. Las primeras ocho temporadas del reality fueron emitidas por Telefe. Entre 2001 y 2003, Gran Hermano 1, 2 y 3 tuvieron la conducción de Soledad Silveyra y los ganadores fueron Marcelo Corazza, Roberto Parra y Viviana Colmenero, respectivamente.

Con la conducción de Jorge Rial, Gran Hermano 2007 tuvo como ganadora a Marianela Mirra, y ese mismo año Diego Leonardi se consagró ganador de Gran Hermano Famosos, al igual que Esteban Morais en Gran Hermano 5.

Cristian Urrizaga fue el ganador de Gran Hermano 2011, y la última edición de reality emitida por Telefe fue la séptima en 2012, la cual tuvo como último en abandonar la casa a Rodrigo Fernández.

Luego se realizaron otras dos ediciones, Gran Hermano 2015 y 2016, que fueron ganadas por Francisco Delgado y Luis Fabián Galesio, respectivamente.