El descargo de Lizy tras ser criticada por los contagios

"¿Cómo que hiciste fiesta y no invitaste? Jaja, la gente al pedo, cada día, sorprende más. ¡Qué lo parió! Si no te bancan que no te sigan y punto, pero que ocupen su tiempo en algo productivo y no en bardear gente porque sí, en redes sociales, con 'datos' inchequeables. ¡Por Dios!", escribió una usuaria de Twitter, haciéndose eco de la noticia.

https://twitter.com/kornsv/status/1276147723151069188 Te sirve este dato?

Como que se cagaron en todos,no? pic.twitter.com/Uyq438F88R — JUAN PODDIGHE (@kornsv) June 25, 2020

Rápida de reflejos, Lizy contestó picante: "Yo estoy tranquila. Aunque me empujen del piso 30 caigo protegida en mi conciencia. Hay quienes se tropiezan con el cordón y se hacen acá...".

https://twitter.com/lizytagliani/status/1276144018250960896 Yo estoy tranquila aunque me empujen del.piso 30 caigo protegida en mi conciencia hay quienes se tropiezan con el cordón y se hacen aca... https://t.co/ISWJcPOwHG — Lizy Tagliani (@lizytagliani) June 25, 2020

En las últimas horas, se dieron a conocer los resultados de los hisopados que se hicieron los famosos que fueron invitados al ciclo de entretenimientos el viernes 12 y a la grabación del sábado 13 (programa que se emitió el lunes 15).

Belén Francese y Miguel Ángel Cherutti dieron positivo. Magui Bravi, Melina Pitra, y Franco Torchia y Pachu Peña dieron negativo, y aún se esperan los resultados de Gustavo Conti, Nai Awada, Gabo Usandivaras y Florencia Otero.