El descargo de Mirtha Legrand tras las declaraciones de Maradona: "Yo a Videla no lo vi en mi vida"

"Él dijo que yo tomaba whisky con Videla, yo a Videla no lo vi en mi vida y el whisky no sé qué gusto tiene, no lo he probado en mi vida. Y agregó que yo debería sentar en mi mesa a los niños desaparecidos antes de irme de esta tierra, eso me afectó muchísimo", afirmó la diva de los almuerzos.

Además Mirtha agregó: "Es una injuria, una infamia. Y lo quiero aclarar porque de pronto la gente confunde. Yo a Maradona lo debo haber visto tres veces en mi vida, o cuatro. Él vino al programa dos veces, porque quiero decir que Diego Armando Maradona no tuvo conmigo más que gentilezas y actitudes cariñosas, así que por eso me sorprendió este comentario tan gratuito. Quiero que quede claro porque siempre queda un resabio. No señora, no es verdad lo que él dijo. Estuve por hacerle un juicio y desistí".

Por otro lado, en "La Noche de Mirtha" también estaba Marcela Tinayre, quien en la semana hizo una encendida defensa de su madre: "Maradona dijo unas cosas espantosas y me salió del alma defender a mi madre. Respeto a Maradona como deportista, pero hay que ponerle un freno a la injuria y la mentira".