El desfasaje de los torneos y las goleadas históricas

Esto último fue lo que ocurrió el fin de semana, con las goleadas de Independiente ante Central Ballester (8-0) y de River ante Central Norte de Salta (7-0).

El Rojo se impuso ante un conjunto que milita en la Primera D, la quinta categoría del fútbol nacional, y le propinó la máxima goleada en la historia de la Copa Argentina.

El Millonario hizo lo propio y vapuleó a un rival del torneo Federal B, que no jugaba oficialmente desde febrero y que, tras la eliminación, recién volverá a hacerlo el año que viene por la reestructuración de las competencias del Interior. Si hay una diferencia de categorías, se acentúa aún más por la diferencia en la preparación y el rodaje futbolístico de los dos grandes.

Tras las goleadas, hubo críticas favorables y en contra para River e Independiente. Muchos exponían que no era necesario “humillar” a un rival, otros destacaron el respeto deportivo de ambos equipos, que se jugaron al ciento por ciento sin subestimar al de enfrente.

Marcelo Gallardo, el DT de River y uno de los candidatos a dirigir la selección nacional, declaró en esa línea. “Cuando hay una diferencia de categoría hay que marcarla adentro del campo”, señaló el Muñeco, respetando a su rival.

Damián Jara, ex Cipolletti y defensor de Chaco For Ever, Alan Sack, jugador de Deportivo Rincón, y Mauricio Villa, delantero de Independiente, se refirieron a la diferencia de categorías, la preparación y las goleadas que se dieron.

“Lo que hizo River es lo que debería hacer cualquier equipo, porque la Copa Argentina no es una competición amistosa”, expresó Sack, quien jugó 32avos frente a Newell’s. “Fue desmedida la goleada de River por la categoría y la falta de ritmo que tiene Central Norte, es un equipo que tardó en armarse y eso se notó en el partido”, sostuvo Villa, en referencia al calendario del fútbol nacional. Mientras que Jara indicó: “Depende mucho de cómo te levantás ese día, nosotros jugamos con pibes y algunos de experiencia e hicimos un partido digno”.

Los futbolistas regionales que se coparon

Damián Jara. Chaco For Ever

No tiene nada que ver la categoría, tiene que ver cómo llegan los jugadores en ese momento. Nosotros terminamos jugando con pibes, más otros jugadores de experiencia. Hicimos un partido digno de ganar y nos fue bien. Es depende de cómo te levantás. El año pasado antes de enfrentar a San Lorenzo mirábamos la goleada de Boca a Gimnasia y decíamos: ojalá que no nos pase.

Alan Sack. Deportivo Rincón

Está bien lo que hizo River ante Central Norte, un equipo tiene que jugar al 100 por ciento siempre. Es lo que debería hacer cualquier equipo porque la Copa Argentina no es una competición amistosa, sino que se pelea una clasificación a la Copa y un campeonato. Son jugadores profesionales y se nota que no sobran a nadie, jugar sin subestimar al rival es más destacable todavía.

Mauricio Villa. Independiente

Obviamente fue desmedida la goleada de River por la categoria y la falta de ritmo que tiene Central Norte. Es un equipo que tardó en armarse y eso se notó en el partido, a diferencia de River, que ya tiene una base y un equipo bastante aceitado y obviamente viene de una gran pretemporada y los jugadores físicamente estan al 100 por ciento y eso también se noto en el partido.