El desgarrador relato de Hugo Maradona: "Me enteré por el que vende cigarrillos"

La distancia, que le impidió darle el último adiós a su querido hermano mayor torna más doloroso este dramático momento para Hugo Maradona . El Turco vive en Italia y le resultó imposible llegar al país en medio de la pandemia para despedir a Diego como él quería. “Fue todo muy apresurado y no me gustó, pero yo no decido. Eso le da de comer a los detractores de mi hermano para que hablen, ¿para qué? Si la gente lo quería despedir tranquila”, cuestionó sobre la desprolija despedida del mejor jugador de todos los tiempos en la Casa Rosada, en pocas horas.

La forma en la que Hugo se enteró de la noticia de su hermano fue por demás insólita: “Me fui a comprar cigarrillos y el que vende me dice ‘condoglianze’ (’condolencias’, en italiano). Le dije gracias, pero no entendía qué me estaba diciendo. Le pagué y me fui. En el coche sonó el teléfono y mi hija desde Miami me preguntó dónde estaba. Le pregunté qué pasó y ella empezó a llorar. Me dijo que estacione porque tenía que darme una noticia. Le pregunté si estaba embarazada y me dijo ‘No, papá, murió el tío’”.