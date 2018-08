Las primeras palabras las pronunció en el idioma anglosajón demostrando su poco conocimiento del mismo, disculpándose por ellos y prometiendo que intentará mejorarlo.

Luego si habló del equipo, de su forma de juego y de su carrera como DT, dejando frases memorables. Y recordó que uno de los mejores momentos de su carrera fue el paso por Newell's.

Embed

"Me gusta más el protagonismo que la especulación, el campo rival que el propio, que el equipo ataque respecto de que defienda. Corro el riesgo de atacar en espacios reducidos y defender en espacios grandes; apuesto más por jugadores creativos que por aquellos que no tengan ese perfil y acepto los riesgos de la circulación progresiva del balón", dijo el entrenador.

"En cada una de mis afirmaciones hay una posibilidad antagónica que también entiendo que es absolutamente válida: no criticaría la salida larga del balón, tampoco la especulación ni esperar y contraatacar. Además, no fustigaría la rudeza por la creatividad, pero lo que a mí me gusta es lo que dije inicialmente", agregó.

Embed El Loco Bielsa dejó bien clara su filosofía de juego a dos días de su debut oficial como entrenador del Leeds. ¿Logrará el ascenso a la #PREMIERxESPN? pic.twitter.com/AnXo5cD9BM — SportsCenter (@SC_ESPN) 3 de agosto de 2018

"Yo siempre los desafíos los mido en cuanto a las emociones que me producen. Haber trabajado en el club al que yo pertenezco, Newell's Old Voys, fue el punto más feliz de mi carrera", reveló.