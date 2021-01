El día que Ricky Martin fue a comer a la casa de Claudia en el baúl de un auto

Embed

En ese momento, para dar indicios de que la situación se dio hace mucho, reveló que sus hijas aún eran pequeñas. “Las chicas (Dalma y Gianinna) eran chicas, y a Ricky se le cayó una naranja encima de Dalma, ¡Dalma lo quería matar! ¿Cómo le va a tirar la naranja encima de la ropa?”.

Claudia aclaró que en aquella ocasión también dijo presente la mamá del reconocido artista puertorriqueño.

Allí aprovechó para recordar otra entrañable amistad de su vida, de la mano de Luciano Pereyra. "Es amigo hace muchos años. Y también conozco a su familia, comemos juntos. Son cosas que uno no cuenta. No es sacar la foto y subirla, es todo muy familiar. Ya somos amigos, no es que 'uy, hoy chicas me voy a comer a la casa de Luciano o Luciano viene a mi casa'. Hemos pasado noches con Luciano cantando y tocando la guitarra hasta las cinco de la mañana, yo llamando a Ángela diciendole 'quedate tranquila que está en mi casa'", finalizó.

"¿Que famoso te gustaría que te invite a comer a su casa? Vos revelaste un amor platónico..." sugirió la conductora. "Me gustaría ir a comer con Ricardo Arjona", contestó Claudia, y contó que ya conocía al guatemalteco, a quien seguía desde su primer disco. "Lo fui a ver al Ópera, al Gran Rex y también a lugares chiquitos, a, Circo Rodas. Siempre que viene me guardan un lugarcito para algún evento privado, y, por supuesto, siempre estoy ahí", confesó la empresaria.

Arjona fue uno de los tantos invitados que pasaron por La Noche del 10, el megashow que condujo Diego Maradona en 2005 por El Trece, y del que Claudia fue productora.