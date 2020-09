El Dipy apuntó contra Fito Páez por sus recitales

El cantante de cumbia abrió un hilo en Twitter para hacerse eco de los dichos que el artista brindó en diálogo con Radio 10 en torno a la actualidad argentina. "Decir que la democracia está en peligro es de una zoncera que viene de una marginalidad estimulada por muchos medios de comunicación. Viene de un sector que no mueve la aguja", fueron las palabras que citó El Dipy para luego replicar el pasaje de un viejo artículo periodístico que aseguraba que Páez iba a cobrar $2.178.000 a través de una sociedad anónima por cinco recitales multitudinarios durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Acto seguido, El Dipy publicó otro tuit con la imagen de una publicidad de comida para perros en sobres, insinuando que la postura política del rosarino está vinculada con el pago que recibió por sus presentaciones.

Como era de esperar, los posteos de El Dipy generaron numerosos comentarios en las redes. En medio de las críticas que recibió de quienes compararon su trayectoria con la del ícono del rock nacional, el intérprete de "Par-Tusa" redobló la apuesta al manifestar: "Los mononeurales piensan que le tiré a Fito por la música. No, giles. Eso no se discute. Musicalmente, de lo mejor que hay. Lo cuestioné como ensobrado. La música es otra cosa pelotud...". "Comprensión de texto se llama. La secta en la que están no los deja prender el cerebro", remató.

Hace unas semanas, El Dipy tuvo una actitud similar con Pablo Echarri, quien desde hace tiempo defiende las políticas kirchneristas.

En diálogo con Viviana Canosa, el músico dijo que el actor es un "salame" y un "hippie con OSDE" que milita "por el sobre". "Nunca lo vi en una olla popular revolviendo la cosa para los pibes", agregó.