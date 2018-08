El dólar subió ayer un 16% y casi llega a los 40 pesos

La entidad monetaria ofreció en el final de la rueda cambiaria 500 millones de la moneda estadounidense, de los que adjudicó u$s 330 millones, a un promedio de $38,71. Esta semana, el Central ya vendió u$s 1040 millones. En una jornada muy volátil y de fuertes incrementos, la divisa norteamericana subió alrededor del 16%, ya que el miércoles había cerrado a $34,60, según el promedio del Banco Central. En el sector mayorista, y luego de alcanzar máximos por encima de los $41, el dólar cerró a $38,53, 13,44% por encima de la jornada anterior.

Los analistas lo habían anticipado: si no hay más detalles sobre qué implica el acuerdo para que el FMI adelante fondos, el mercado no va a calmarse. Y ayer el dólar volvió a cotizar con una fuerte suba, en medio de una jornada de mucha volatilidad. El día abrió con un alza de entre $3 y $6 en los bancos, donde rápidamente llegó a superar los $40, con apenas un volumen de u$s 9 millones operados. Sin embargo, antes de que pasara la primera hora de cotización, el Banco Central anunció una suba de tasas de 45% a 60% y el alza de otros 5 puntos en los encajes. Estas medidas frenaron la escalada pero sólo por unos minutos. Antes del mediodía, en los bancos la divisa llegó a bajar hasta $37, pero luego rebotó y a las 13 volvió a ubicarse por encima de los $41. El miércoles había cerrado a $34,40, tras subir 8%.

$4,50 La diferencia compra-venta

El Banco Itaú, con un precio de compra de $35,50 y de venta de $40, fue el de mayor spread.

$39,77 El promedio de los bancos

Según el promedio del Banco Central. En varios bancos cerró en más de $40.

El mayorista, por su parte, que había llegado a tocar $39,20, luego bajó hasta $37 y finalmente aumentó a $41,36. Este mercado es donde operan bancos, grandes empresas y el Banco Central, y cuya cotización termina incidiendo luego en el canal minorista, donde compran los ahorristas. Luego del anuncio de la licitación, bajó a $39,68.

“No estamos ante un fracaso económico. Estamos encaminados a lograr el equilibrio fiscal”. Marcos Peña. Jefe de Gabinete de la Nación “Falta un plan coordinado previsible a mediano y largo plazo para plantear un horizonte previsible”. Juan Manuel Urtubey. Gobernador de Salta

“Esta transformación lleva tiempo. Tenemos que tener perspectiva y ver el camino desde el principio”.Susan Segal. CEO de Americas Society