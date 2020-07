"Te fuiste en el peor momento del mundo, donde no te pude dar un abrazo, una caricia o un beso de despedida, darte el ultimo adiós como debería ser, un trago amargo y doloroso de esta pandemia mal nacida", comienza diciendo el posteo de Daniel Agostini.

Ante el dolor de la muerte, Agostini también escribió: "Solo me queda decirte gracias por todos los hermosos momentos vividos, por tus palabras, tu amor y ser un ser maravilloso. El único consuelo que me queda para no hacer tan dura tu partida, es imaginarte abrazado a tu viejo, a tu hermano mellizo, mi papá, y los otros hermanos que ya no están. Tío Miguel de mi alma que descanses en paz en algún momento nos volveremos a encontrar. Te amo".

9zrIm0WYCH-1200x675.jpeg

El emotivo mensaje de Daniel Agostini se llenó de comentarios de sus seguidores quienes les mandaron sus condolencias y mucha fuerza para atravesar el duro momento.