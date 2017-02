Embed La única mentira que mi viejo me dijo un día duró casi cuarenta años. Me aseguró que nunca moriría. Ahora puedo ver que no mentía realmente.. Gracias por tanto Viejo! La persona más Integra, Noble y Buena que conocí.. Descansá en Paz Father.. Una foto publicada por Facundo Arana (@facundoaranatagle) el 5 de Feb de 2017 a la(s) 4:30 PST

El actor Facundo Arana anunció la muerte de su padre, Jorge Arana Tagle, a través de las redes sociales. Con un gesto de cariño, dolor y reconocimiento se despidió a de su padre quien fuera un destacado profesional del Derecho tanto a nivel nacional como internacional.

"La única mentira que mi viejo me dijo un día duró casi cuarenta años. Me aseguró que nunca moriría. Ahora puedo ver que no mentía realmente..", escribió el actor.

Y terminó con un "Gracias por tanto Viejo! La persona más Integra, Noble y Buena que conocí.. Descansá en Paz Father".

Más de 1.200 personas les trasmitieron su cariño y sus condolencia a través de las redes sociales.