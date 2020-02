El dolor de Eugenia Tobal por la muerte de su madre

View this post on Instagram

Con esta postal termino mi 2019 y doy comienzo al 2020... que más puedo pedir? Solo dar GRACIAS a Dios, a la vida, a la lucha, la esperanza, la fe y sobre todo al AMOR.. porque el amor todo lo puede. AMOR Y FAMILIA, sin dudas las mejores medicinas del mundo. GRACIAS GRACIAS GRACIAS... y en esta GRATITUD recibir lo que la vida tenga para nosotros. FELIZ año para todos Y también gracias x tanto amor! ❤️ Un GRACIAS INMENSO a mi amor @lamanada te amo.