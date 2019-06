Tobal está en pareja con Francisca García Ibar, de 36, hace cerca de dos años y contó cómo fue el proceso que atravesaron hasta dar con la noticia que tanto esperaban.

"Me enteré con un análisis de sangre. Yo venía con muchos controles, estaba contenida, sobre todo por lo de la trombofilia -que padece-, y fue muy emocionante. No sé cómo explicarte, fue con miedo y alegría a la vez, porque hasta que no te dicen 'ahora sí está todo bien', estás ahí, con incertidumbre. Pero ahora está todo bien y lo sabe todo el mundo", narró.

Y por último, blanqueó a quién fue la primera persona a la que le contó, su madre Ofelia. "A la primera persona que le conté, y a la única, es a mi mamá. Ella me mantuvo el secreto un tiempo. Mi mamá estaba internada, necesitaba un golpe de emoción y se lo dije a ella", concluyó emocionada.

