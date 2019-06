La historia de la mujer que asegura ser hija de Raúl Taibo

Tras contar su historia, Jorge Rial y sus panelistas le dieron el teléfono de Taibo para que se pusieran en contacto.

Un tramo que sorprendió a todos fue cuando Claudia, quien vive en un pueblo de la provincia de Misiones, contó lo que le sucedía cada vez que veía al artista en la televisión: "Me pasó, cuando yo tenía 17 años, no sabía la historia esta. Y daban la novela Una voz en el teléfono y cuando lo veía -a Raúl Taibo- no podía mirar. Me ponía a llorar sin saber nada. Me iba a la pieza por qué tenía esa sensación".

Acto seguido, contó que recién supo su historia a los 30 años, pero que el miedo la paralizó hasta ahora. "No sé si mi madre lo habrá notado. Cuando ella me cuenta a los 30 que él era, ahí me cierra. Me daba miedo y me da vergüenza. Espero que me entienda", reveló en un relato entrecortado por las lágrimas que presionaban por salir.

Adrián Pallares, integrante del panel de Rial, contó que apenas se le contó a Taibo de la historia, él manifestó que cualquier cosa que pueda hacer para que Claudia despeje las dudas, él está dispuesto, aunque no entiende cómo ella no llegó a él.

Acá, el relato de Claudia:

