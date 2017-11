El dolor y el ejemplo de una madre desesperada

La joven de 27 años permanece internada en la sala de terapia intensiva del hospital El Cruce, de la localidad bonaerense de Florencio Varela, y su madre, Elizabeth Buitrón, quebrada en llanto, pidió a las autoridades que intervengan en el caso.

Por otro lado, cuando le consultaron si tenía algo para decirle al ladrón que presuntamente arrojó a Brenda del tren en movimiento, Elizabeth dijo: “Lo miraría a los ojos y le diría ‘no sabés lo que hiciste’. Yo creo en Dios, y esa persona nació como todos nosotros, pura, es un ser vivo, y por razones de la sociedad buscó esta forma de vida. Yo lo perdono, pero que no lo vuelva a hacer, le diría eso. ‘Por favor, no lo hagas más. Necesitás ayuda, yo te la voy a brindar, pero no hagas más esto’”.

Y aclaró: “Quiero que se encuentre al responsable, y si la justicia necesita castigarlo que lo castigue, pero yo lo que quiero es que no lo haga más, yo perdono a esta persona, lo perdono porque no sabe lo que hizo, pero que no lo haga más”. Además, la madre de Brenda contó que “las compañeras que iban con ella están shockeadas. En el vagón había gente que vio cómo ella cayó, y gritaron, y por eso el tren se detuvo”.

Respecto de su estado de salud, contó que Brenda se encuentra en estado crítico, con respirador. “Responde a los estímulos, es alentador, pero ahora la tienen dormida, porque necesita descansar el cerebro. Tiene su cabecita abierta para que el cerebro pueda expandirse, ya que tuvo un derrame cerebral y una fractura de cráneo. Además, tiene fracturas múltiples en las costillas y en la columna, una fractura expuesta de tobillo y hemorragia en el tórax”, agregó.

Le hicieron lo mismo y en el mismo lugar

Buenos Aires

Un joven denunció que sufrió un robo en la estación de Don Torcuato del ferrocarril Belgrano Norte y que los delincuentes lo empujaron al andén, por lo que sufrió heridas en la cabeza, el rostro y la espalda. Este episodio denunciado por Lucas Gabriel Massone, de 25 años, ocurrió el miércoles y es posterior al que trascendió en las últimas horas y que tuvo como protagonista a la estudiante Brenda Bigiotti. Pero fue exactamente en el mismo lugar. “Me quisieron robar, me empujaron y me chupó el andén”, relató el joven, que regresaba de una entrevista de trabajo.