Si bien “Vagoneta” explicó que no perdió a su familia durante este terrible momento, contó que muchas veces hizo papelones en el trabajo e incluso un productor lo suspendió de una función por llegar en mal estado. “Para mi trabajo era un sacerdocio pero cuando salía del teatro me tenía que ir a mi casa, me daba vergüenza que la gente me vea así. Se me trababa la lengua”.

Rodrigo explicó que decidió pedir ayuda cuando -estando muy borracho- su esposa, que no se había dado cuenta, le pidió que sostenga a su hijo que era un bebé y le dio miedo de que se le cayera. “Vine para decirle a los jóvenes que el alcohol es una droga como cualquier otra y que hay que tener mucho cuidado, en cualquier momento te das cuenta que dependes de él”, agregó.

LEÉ MÁS

Claribel Medina se abrió y reveló su lucha contra el alcohol en PH