El drama de Zulma Lobato: "Vivo de la ayuda de la gente"

“Me tienen prohibida en los medios y no sé hasta cuándo. Ya pasó con Macri y ahora con el gobierno de Fernández. Me tienen harta, Tinelli me tiene prohibida, Mirtha y Susana nunca me invitaron a sus programas porque supuestamente solo va gente rica, a la gente pobre no los invitan. Tampoco las admiro”, disparó la mediática, que también aseguró que el director de El Nueve, Diego Toni, prohibió que pasen una nota suya en Confrontados.

En este sentido, Zulma se mostró con un cartelito para promocionarse como animadora de eventos. Sin embargo, dada la cuarentena, cualquier celebración está prohibida, pero ella afirmó que eso no es del todo cierto. “Dentro de una casa si se puede. El tema es en los boliches. Acá a la vuelta hicieron una fiesta con ochenta personas la semana pasada. Y yo necesito trabajar porque ahora la estoy pasando muy mal con esto del coronavirus”, comentó.

“Una presencia, ponele, ahora son cinco mil pesos, y si es una fiesta privada, diez mil. Es ir a sacarme fotos con la gente. Por diez mil es cantar, actuar. Soy cantante, actriz y bailarina. Hice una revista en el 2001 con la que debuté en Mar del Plata y se llamaba Zulma Lobato´, con esta los mato'. Hice tres temporadas allá. no soy una persona que no sé hacer nada", siguió sobre los costos de sus honorarios.

“Trabajé en cuarenta películas como extra. La última fue Furia en la isla (1978), con Libertad Leblanc. También trabajé con Leonardo Fabio en Nazaereno Cruz y el Lobo, que fue en el ’75″, agregó la cantante, antes de entonar algunos versos de su mayor éxito, Hasta Tinelli y el Maipo no paro.

“En Mar del Plata llenaba una sala de 400 personas. Algo tengo, el público no va ir liviano a sacar la entrada”, sostuvo Zulma, que reiteró que la pasó muy mal durante el último tiempo, llegando incluso a no tener para comer.

Su mánager, Lautaro Reyes, confesó que la mediática actualmente cobra una pensión del estado y que asiste a un comedor todos los días. “Ahora vivo de la ayuda de la gente”, expresó la actriz, quien se mostró ofendida cuando su representante hizo tal revelación.

Al ser consultada sobre su vida íntima, Zulma dijo que “le gustan los pendejos”, aunque también afirmó que “la calienta” Guillermo Andino.

Segundo después, le consultaron de que le gustaría trabajar y su respuesta dejó a todos sin palabras. “Me gustaría trabajar de prostituta en un departamento privado, para ganar mucha plata y vivir como una reina. También como dama de compañía, hay mucha gente que está sola”, reveló la entrevistada mientras recorría el barrio.

