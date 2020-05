Gero Paredes y otros músicos se unieron en un emotivo cover

"Nos invitaron y armaron un grupo de Whatsapp para elegir el tema y ponernos de acuerdo sobre qué parte iba a cantar cada uno. Agustín, el hermano de Mateo, se encargó de ensamblar las voces", contó Gerónimo en diálogo con LMNeuquén.

Embed

La elección de la canción fue sometida a votación y -según Gero- se impuso "por su relación con el momento que estamos viviendo todos" a partir de la pandemia. En tanto, su hermana Trini señaló que, más allá del contexto, ella tenía ganas de interpretar ese tema porque le gusta desde la primera vez que lo escuchó.

"Apenas comenzó la cuarentena vi los videos que hizo Residente y Danna Paola, que es una cantante y actriz mexicana, y después me llamaron. Así que pude ver cómo se hacían estos proyectos. El resultado fue similar a los videos que había visto y ahí entendí como se habían hecho", dijo Gero, contento con el resultado de la iniciativa por la que recibió numerosos comentarios en las redes sociales y mensajes llenos de elogios y afecto.

GERO PAREDES Y COMPAÑIA (1).jpg

"A mi me costó un poco porque soy media tímida", reconoció por su parte Trini. "Pero me encantó el resultado y ahora de a poquito me voy soltando y animando a más", comentó la joven de 22 años que, si bien suele publicar en Instagram videos donde se la puede ver interpretando fragmentos de canciones, esta es la primera vez que es parte de un clip con un tema completo. "Compartir música con los chicos de acá es muy lindo", remarcó.

Más proyectos

Aunque Gero ansía reencontrarse personalmente con su amigos, salir a jugar al fútbol y volver a la cotidianidad previa a la llegada del coronavirus al país, Gerónimo destacó que este momento excepcional lo conectó aún más con la música.

"En esta cuarentena he agarrado más la guitarra y casi todos los días saco un tema nuevo -covers-, cosa que antes no hacía", comentó antes de anticipar que en los próximos días se lo verá participando en dos videos similares al que acaba de lanzar. Es que además de unir su voz a otro grupo de músicos de Cutral Co y Plaza Huincul, ya grabó su actuación para un clip impulsado por la producción de "Genios de la Argentina", con otros jóvenes talentos que pasaron por el certamen de Marcelo Tinelli. "No importa en la situación en la que estemos, vamos a seguir haciendo música", prometió el joven de 14 años.

LEÉ MÁS

Gero Paredes: "Cuando me enteré lo de Showmatch, empecé a gritar por toda la casa"

Gerónimo Paredes, de cantar con Abel Pintos al estudio de Showmatch