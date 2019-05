"Cuando me enteré que iba a estar empecé a gritar por toda la casa, y mi mamá me dijo:´No grites porque si no vas a poder cantar nada'", contó emocionado, entre risas.

"Yo justo estaba jugando a la Play (Station) y cuando juego a la Play no me gusta que me molesten", comentó haciendo alusión al momento en que recibió la buena nueva.

"Llegó mi mamá y me dijo que vaya que tenía algo importante que decirme y yo le decía 'pará que estoy jugando'. 'Pero vení rápido', me dijo y cuando fui, me cuentan y empecé a los gritos. Fue muy emocionante", relató al salir de la peluquería, apurado para llegar a tiempo a tomar el avión que despegará esta tarde a las 15:45 del Aeropuerto Presidente Perón de la capital neuquina.

Guadalupe, la mamá del joven de 13 años, acababa de recibir un audio por Whatsapp que confirmaba que Gero iba a participar en el certamen itinerante esta semana, en la que oficiaran como jurados Lucía y Joaquín Galán, del dúo Piminela; Valeria Lynch y Guillermina Valdes, en reemplazo de Patricia Sosa.

Para la gala, Gero había preparado tres canciones (Canción de amor" de Lisandro Aristimuño, "El adivino" y "Sin principio ni final" de Abel Pintos), pero la producción de Laflia terminó eligiendo el último tema del popular bahiense para su actuación.

Sobre como llegó al show del Cabezón, el niño contó: "Mi tía nos llamó a principios de noviembre para avisarnos que la producción de Tinelli iba a hacer un casting en Johnny B. Good. Enseguida dije que si y luego se sumó mi hermana (Trini, de 21 años). Cuando fui, había alrededor de 15 personas pero participaron muchas más. "Tuve que cantar 15 segundos de un tema ("El adivino"). Después me filmaron diciendo algunos datos personales y me dijeron que si quedaba me iban a llamar".

La sorpresa llegó casi como un regalo de Navidad o de Reyes, después de las fiestas de fin de año. Gero estaba de vacaciones con sus padres en Necochea y fue nuevamente su tía quien lo llenó de felicidad al confirmarle que había pasado la instancia de preselección y al oficiar de representante para firmar el contrato, dado que la producción de Tinelli viajó a Neuquén para ultimar detalles legales. "Después que hablamos con mi ella estábamos a los gritos en la playa. Mi mamá y mi papá lloraban y la gente alrededor nos miraba como si estuviéramos locos", recordó.

Pese a que se tiene confianza, Gerónimo no puede evitar los nervios. "Hay gente que canta muy bien, quizás con más experiencia que yo", dijo y agregó que, pese a que hace un tiempo Tinelli subió a sus redes el video donde aparece cantando con Abel Pintos en Neuquén, no cree que eso le de una ventaja frente al resto de los concursantes dado que "los que van a evaluarme son los integrantes del jurado y no creo que hayan visto el video". "Yo lo único que quiero es ir y que me den consejos para mejorar y seguir aprendiendo", sostuvo.

"Esta es la segunda vez que represento a Neuquén en Buenos Aires, la primera fue en Mar del plata en los Juegos Evita donde gané en el rubro de canto solista", destacó con entusiasmo, antes de manifestar su gratitud por los mensajes de aliento que recibió a través las redes sociales y sus amigos y familiares.

