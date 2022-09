El dramático momento de Nazarena Vélez y su hijo: "Se armó un bardo increíble"

"Me quisieron robar la cuenta los hijos de put… Me sacaron la cuenta por un día, y a mamá le sacaron la cuenta de Facebook. Se armó un bardo increíble. Yo estaba así... Me estaba muriendo del miedo porque pensaba 'acá suben algo o me cambian el nombre de la cuenta'. Tengan cuidado con los enlaces...", contó Titi, como le dicen en su familia.