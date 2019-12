En declaraciones formuladas a la TV Pública, Pellegrino indicó luego: "Que lo pida (Marcelo) Gallardo, que lo pida River, es un lujo y nos pone muy contentos, pero la realidad es que nos jugamos una parada brava de acá hasta el final del torneo. No creo que River quiera que nosotros descendamos, así que espero que nos den una mano".

El mediocampista de 21 años debutó en la Superliga a fines de 2018 cuando Gimnasia La Plata cayó por 3 a 1 como visitante de River y lleva 11 partidos en el elenco platense dirigido por Diego Maradona.

Paradela tiene una cláusula de salida que alcanza los 9 millones de dólares y tiene un estilo de juego similar al de Ignacio Fernández, pero, según trascendió, en River no tendrían urgencia de contratarlo aunque sí está en la mira para el futuro.

En tanto, el mediocampista colombiano Harrison Mancilla, está cerca de llegar a Gimnasia La Plata y Pellegrino manifestó que Maradona intenta convencer a Matías Pérez García para que se sume al "Lobo".

"Diego se involucra mucho, me gusta eso y ya habló con él. Que ellos llamen está bueno y a mí me gustan los jugadores que le gustan al cuerpo técnico. Como presidente, me gusta respetar. Le pregunto, le consulto, ¿pero quién le va a discutir algo a Maradona?", expresó.

LEÉ MÁS

Messi hizo otro tanto y ya es el goleador de la Liga

Basiloff: "La discapacidad no es un límite para mí"